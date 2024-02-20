لحظة بلحظة.. آخر تطورات الحرب في غزة وتداعياتها إقليميا وعالميا /19.02.2024/
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يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ136 في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر الاقتحامات والاعتقالات في محافظات الضفة الغربية.
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