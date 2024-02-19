العاهل الأردني يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين في القطاع.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات صقر غباش.

ودعا العاهل الأردني إلى "ضمان توفير المساعدات الإنسانية بشكل مستدام للأهل في القطاع".

وأشار إلى "جهود دولة الإمارات الدبلوماسية لوقف إطلاق النار، والإنسانية لدعم الأشقاء في غزة ومواصلة تقديم المساعدات"، حسبما نقلت وكالة "بترا" الرسمية.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أكد على هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن أن "الحكومة الإسرائيلية لا تريد صفقة بشأن المحتجزين ولا تريد إنهاء الحرب" في غزة.

وحذر العاهل الأردني في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح لن يؤدي إلا إلى "كارثة إنسانية غير مسبوقة".

المصدر: بترا