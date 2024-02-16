الرئيس الفرنسي يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في قصر الإليزيه

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في قصر الإليزيه بباريس اليوم الجمعة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع العاهل الأردني حذر ماكرون من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح لن يؤدي إلا إلى "كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وقال ماكرون: "أشارك الأردن ومصر مخاوفهما بشأن النقل القسري والجماعي للسكان الذي سيشكل انتهاكا خطيرا آخر للقانون الدولي، وخطرا كبيرا للتصعيد الإقليمي".

من جانبه دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى وقف فوري لإطلاق النار قائلا إن أي هجوم إسرائيلي على رفح سيؤدي إلى "عواقب إنسانية كارثية لا يمكن قبولها".

المصدر: AP