هيئة بريطانية: وقوع حادث بحري شمالي جيبوتي

أعلنت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية عن رصدها "حادثا" في مضيق باب المندب شمالي جيبوتي.

وأشارت الهيئة في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، إلى أن الحادث وقع على بعد 60 ميلا بحريا إلى الشمال عن سواحل جيبوتي.

وأضافت الهيئة أن السلطات تجري تحقيقا في الحادث، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل عن طبيعته.

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ودعت الهيئة جميع السفن في المنطقة إلى إبداء حذر أثناء عبور المنطقة المذكورة، وإبلاغ الهيئة البريطانية في حال رصدها أي أنشطة مشبوهة.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الحوثيين عن استهداف سفينتين، قالوا إنهما أمريكيتان، في خليج عدن بصواريخ. وأكدت الحركة "تحقيق إصابات دقيقة ومباشرة".

المصدر: RT