هيئة بريطانية: وقوع حادث بحري شمالي جيبوتي
أعلنت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية عن رصدها "حادثا" في مضيق باب المندب شمالي جيبوتي.
وأشارت الهيئة في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، إلى أن الحادث وقع على بعد 60 ميلا بحريا إلى الشمال عن سواحل جيبوتي.
UKMTO WARNING INCIDENT 035 19 FEB 24— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) February 19, 2024
ATTACKhttps://t.co/zHGNgQp1UB#MaritimeSecurity#MarSecpic.twitter.com/7Wxz3O2nRg
وأضافت الهيئة أن السلطات تجري تحقيقا في الحادث، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل عن طبيعته.
ودعت الهيئة جميع السفن في المنطقة إلى إبداء حذر أثناء عبور المنطقة المذكورة، وإبلاغ الهيئة البريطانية في حال رصدها أي أنشطة مشبوهة.
ويأتي ذلك على خلفية إعلان الحوثيين عن استهداف سفينتين، قالوا إنهما أمريكيتان، في خليج عدن بصواريخ. وأكدت الحركة "تحقيق إصابات دقيقة ومباشرة".
المصدر: RT