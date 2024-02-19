سفينة شحن مملوكة أمريكيا تبلغ عن تعرضها لهجوم صاروخي قبالة اليمن

أفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، بأن سفينة شحن مملوكة أمريكيا أبلغت عن تعرضها لهجوم صاروخي قبالة سواحل اليمن، بعد ساعات من استهداف الحوثيين سفينة بريطانية في المنطقة.

وقالت "أمبري" في بيان إن "ناقلة بضائع مملوكة أمريكيا وترفع علم اليونان طلبت مساعدة عسكرية، مشيرة إلى أنها تعرضت لهجوم صاروخي على بعد نحو 93 ميلا بحريا إلى شرق عدن" في جنوب اليمن.

وأضافت أن السفينة أبلغت في وقت لاحق أن "الطاقم لم يصب بأذى".

وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات للجماعة.

وردا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق ضربات عديدة على مناطق متفرقة في اليمن.

المصدر: "أ ف ب" + RT