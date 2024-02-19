"بسبب التهديدات على حدود مصر".. السيسي يتحدث عن خسائر ضخمة لقناة السويس

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تعرض قناة السويس لخسائر ضخمة وغير مسبوقة بسبب ما يحدث في البحر الأحمر.

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وقال السيسي خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024": "هناك تراجع في إيرادات قناة السويس لـ50% بسبب ما يتم على حدودنا وما يجري في البحر الأحمر. إيرادات الممر الملاحي سنويا تصل لـ10 مليارات دولار".

وأكد أن مصر واجهت أزمة كورونا وتحملت تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية وحاليا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأن إيرادات قناة السويس تراجعت بنسبة من 40 لـ50% بسبب ما يحدث في البحر الأحمر.

وافتتح الرئيس المصري فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة "ايجبس 2024" الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 19 - 21 فبراير تحت شعار "حفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات".

المصدر: RT