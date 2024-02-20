"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه لعدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عمليات نفذها في الأيام الماضية، استهدف فيها عددا من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف عدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

وأعلن "حزب الله" اللبناني يوم الاثنين، استهدافه لمواقع إسرائيلية عدة جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT