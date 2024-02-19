إعلام يمني: عدوان أمريكي بريطاني يستهدف منطقة الجبانة بمدينة الحديدة

أفادت قناة "المسيرة" اليمنية اليوم الاثنين، بأن القوات الأمريكية والبريطانية شنت غارات استهدفت فيهما منطقة الجبانة في مدينة الحديدية.

وقال مراسل القناة إن "عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف بغارة واحدة على الأقل منطقة الجبانة بمدينة الحديدية".

وفي سياق متصل، وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، على إطلاق العملية البحرية العسكرية "أسبيدس" في البحر الأحمر، "بهدف حماية حركة التجارة وحرية الملاحة".

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في بيان على منصة "إكس": "لقد وافقنا للتو في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي على إطلاق العملية البحرية العسكرية -أسبيدس-، والتي ستتولى إيطاليا قيادة قواتها".

وكانت جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية قد حذرت الخميس الماضي، الاتحاد الأوروبي من التورط عسكريا إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا ضدها، وجددت التأكيد على استمرار عمليات الجماعة ضد السفن المرتبطة بإسرائيل والسفن الأمريكية والبريطانية.

والأربعاء الماضي، أعلنت "أنصار الله" أن قواتها البحرية استهدفت منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، 36 سفينة 17 منها إسرائيلية، و14 أمريكية و3 بريطانية، مؤكدة استمرار عملياتها في استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، وكذا السفن الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب.

المصدر: RT