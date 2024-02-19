"مجلس بنيامين" الاستيطاني يعلن مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها في غزة

أفادت صفحات إخبارية تابعة للمستوطنين الإسرائيليين اليوم الاثنين، بمقتل جندي مستوطن متأثرا بجروح أصيب بها في جنوبي قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى الجيش إلى 575 عسكريا.

وأشار المجلس إلى مقتل الجندي الاسرائيلي ماعوز مورال بعد إصابته بجروح حرجة خلال اشتباكات في قطاع غزة الأسبوع الماضي.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، عن مقتل أحد جنوده خلال معارك مع الفصائل الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، ليصل عدد القتلى العسكريين إلى 574 منذ بداية الحرب (دون ماعوز مورال).

وارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي، وفقا لبيانات الموقع الرسمي، إلى 574 من الجنود والضباط منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، والتي دخلت يومها الـ 136.

وحسب معطيات الجيش الإسرائيلي فإن 242 قتيلا منهم سقطوا منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة في 26 أكتوبر الماضي، ومن بين هؤلاء 68 قتلوا منذ بداية العام الجاري.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن إصابة 20 من جنوده خلال اليومين الماضيين في المعارك المتواصلة في قطاع غزة.

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وسط شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الأحد 28 ألفا و985 قتيلا و68 ألفا و883 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.

المصدر: RT