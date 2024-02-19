"سرايا القدس" تعرض مشاهد من استهداف جنود وآليات الجيش الإسرائيلي شرقي جباليا (فيديو)

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مشاهد من استهدافها وكتائب "المجاهدين" بالأسلحة الرشاشة، لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي شرقي جباليا في قطاع غزة.

ونشر الإعلام الحربي في "السرايا" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف سرايا القدس وكتائب المجاهدين بالأسلحة الرشاشة لجنود وآليات العدو شرق جباليا".

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هذا وأكدت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها أوقعت 15 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح بكمين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف عسكرييه إلى 574 شخصا منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

المصدر: RT