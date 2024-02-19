"القسام": أوقعنا 15 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح في خان يونس

أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها أوقعت 15 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح بكمين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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وأضافت الكتائب في بيان: "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 جنديا تحصنت داخل منزل بقذيفة "RPG" مضادة للدروع وأخرى مضادة للأفراد".

وتابعت "أكد مجاهدونا إيقاعهم بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ جنودهم بعد اشتعال النيران بهم في منطقة الحاووز غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

وأكد الناطق العسكري باسم "القسام" أبو عبيدة، قبل يومين أن "مقاتلينا يوقعون في صفوف العدو خسائر فادحة غير مسبوقة في تاريخ شعبنا، ويلحقون خسائر فادحة بعدونا ويوقعون أفراده في كمائن محكمة"، وأن عملية "طوفان الأقصى" ستكون "نقطة فاصلة في تاريخ الأمة" وأنه يجري "إيقاع خسائر فادحة وغير مسبوقة في صفوف العدو".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، حربا مدمرة على غزة خلَّفت حتى الخميس 28 ألفا و775 قتيلا و68 ألفا و552 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.

المصدر: RT