"عقوبات رمزية" ضد روسيا و"حل الدولتين" على جدول أعمال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين حزمة العقوبات الـ13 ضد روسيا، والتي تتوقع بروكسل فرضها بحلول الذكرى السنوية لبدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير.

وأشارت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية إلى أن هذه الحزمة الجديدة من العقوبات ستكون "رمزية" إلى حد ما.

ليس فقط ضد روسيا

قد تشمل الحزمة الجديدة 193 فردا وكيانا قانونيا، وسيكون معظمهم من روسيا، ولكن قد يتم فرض عقوبات على أفراد أو منظمات من بيلاروس والصين والهند وتركيا وكوريا الشمالية.

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ومن المتوقع أن يتم فرض عقوبات على المزيد من شركات التصدير، بالإضافة إلى ذلك قد يتم فرض قيود على حركة الدبلوماسيين الروس.

المزيد من الأموال لأوكرانيا

سيناقش وزراء الخارجية زيادة السقف المالي للمساعدة العسكرية لأوكرانيا من صندوق السلام الأوروبي.

وسيتسمع الوزراء إلى كلمة وزير خارجية أوكرانيا ديمتري كوليبا، الذي سيتحدث عبر فيديو قصير عن الوضع في أوكرانيا والاحتياجات العسكرية لكييف.

يشير جدول الأعمال إلى أن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل سيتحدث بشكل منفصل عن دعم مينسك لموسكو.

الصراع في الشرق الأوسط

سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الاجتماع التصعيد الملحوظ في الشرق الأوسط والخطوات المقبلة للتوصل إلى "حل الدولتين" من أجل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتحضير لمؤتمر سلام بمشاركة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر والأردن والسعودية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة لإطلاق حوار سياسي.

كما يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، والحاجة إلى وقف إطلاق النار وتسليم المساعدات الإنسانية دون عوائق، وكذلك دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي يشتبه في تورط موظفيها في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

البحر الأحمر

من المتوقع أن يطلق المجلس "بعثة الاتحاد الأوروبي لحماية الملاحة في البحر الأحمر".

كما قال مصدر أوروبي كبير في بروكسل، تم التخطيط للعملية بهدف ضمان الوجود البحري للاتحاد الأوروبي في منطقة العمليات لضمان حرية الملاحة مع بعد الهجمات المتكررة على السفن من قبل "الحوثيين".

المصدر: نوفوستي