الاتحاد الأوروبي يقترح إدراج 193 شخصية وكيانا في الحزمة الـ13 من العقوبات ضد روسيا

أفادت بوابة EUobserver نقلا عن مسودة مشروع العقوبات بأن الاتحاد الأوروبي اقترح إدراج 193 فردا وكيانا قانونيا في الحزمة 13 من العقوبات ضد روسيا التي يجري تطويرها.

وذكرت البوابة أن الاتحاد الأوروبي اقترح في البداية إضافة 118 فردا وكيانا قانونيا إلى الحزمة 13 من العقوبات. وتم لاحقا إضافة 43 فردا و32 كيانا قانونيا إلى القائمة.

إقرأ المزيد

وصادق مجلس الاتحاد الأوروبي على قرار الإبقاء على عوائد الأصول الروسية المجمدة لاستخدامها لاحقا لصالح أوكرانيا.

ويشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع قامت بتجميد نحو 300 مليار يورو من الأصول الروسية على خلفية بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير عام 2022.

وفرضت بروكسل بالفعل 12 حزمة من العقوبات ضد روسيا. تشمل تجميد الأصول في دول الاتحاد الأوروبي ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاتهم من تقديم الأموال للمدرجين في قوائم العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، يخضع الأفراد المدرجين في قوائم العقوبات لحظر السفر، ويمنعون من دخول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبره.

وأكد القائم بأعمال ممثل روسيا الدائم بالاتحاد الأوروبي، كيريل لوغفينوف، أن الاتحاد الأوروبي لم يعد شريكا تجاريا مهما لروسيا، ويستمر حجم التجارة بين الجانبين في الانخفاض.

المصدر: نوفوستي