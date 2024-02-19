مقتل 70 شخصا وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

قتل أكثر من 70 شخصا، معظمهم من الأطفال والنساء، وأصيب العشرات بقصف إسرائيلي استهدف خلال الساعات الماضية عدة مناطق في وسط قطاع غزة.

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وقصفت طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي كل من النصيرات والزوايدة ودير البلح.

كما استهدف قصف إسرائيلي أحياء الشجاعية والزيتون وتل الهوى والشيخ عجلين في مدينة غزة، فيما حلقت مسيّرات وطائرات استطلاع على ارتفاعات منخفضة فوق مناطق متفرقة من رفح.

وذكرت مصادر طبية في غزة، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 13 مجرزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد القتلى إلى 28985، والجرحى إلى 68883، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، سقوط أحد جنوده في معارك جنوب قطاع غزة. وقال إن الرقيب سيمون شلوموف من فريق المظلات، لقي حتفه خلال المعارك، دون كشف أي تفاصيل أخرى.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 574 شخصا والإصابات إلى 2938، منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

المصدر: RT+ وفا