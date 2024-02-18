عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي لوسط قطاع غزة

قتل وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم الأحد بقصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق وسط قطاع غزة.

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وقصفت طائرات الجيش الإسرائيلي بشكل متزامن 9 منازل في النصيرات والزوايدة ودير البلح، ثم قصف منزلا آخر في دير البلح بوقت لاحق.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بسقوط عدد من القتلى بينهم نساء، إثر قصف شقة سكنية في دير البلح، كما قتل وأصيب العشرات إثر قصف مخيم النصيرات ومنزل عائلة حمد بالزوايدة.

وأطلقت زوارق الجيش الإسرائيلي النار نحو ساحل مدينة رفح جنوب غزة، كما قصفت مدفعيته المناطق الشرقية من المدينة.

وشهدت مدينة خان يونس قصفا مدفعيا مكثفا، خاصة في مناطق البطن السمين وقيزان النجار جنوب المدينة.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ135 في ظل وضع إنساني كارثي، حيث ارتفع عدد القتلى منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 28858 غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68677.

وأجبرت إسرائيل نحو مليون و300 ألف فلسطيني في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر، وتحضر لاجتياح مدينة رفح المكتظة بالنازحين من شمال القطاع بعد أن أعلنتها "منطقة آمنة"، وطالبت النازحين باللجوء إليها.

المصدر: RT