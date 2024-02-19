"القسام" تعرض مشاهد من استهداف طائرات إسرائيلية بصواريخ "سام 7" في غزة (فيديو)

عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من استهدافها بالاشتراك مع كتائب "المجاهدين"، لطائرات إسرائيلية (مسيرة ومروحية) بصواريخ "سام 7" في أجواء مدينة غزة.

وقالت "القسام"في بيان لها اليوم الاثنين: "تمكن مجاهدو كتائب القسام وكتائب المجاهدين من استهداف طائرة استطلاع للعدو من طراز "هيرمز 900" بصاروخ "سام 7" جنوب غرب مدينة غزة".

إقرأ المزيد

وأوضحت "القسام" في بيان آخر قائلة: "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا قنص جنديين صهيونيين والاشتباك مع قوة راجلة وإيقاعها بين قتيل وجريح في منطقة حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

هذا وأكدت "القسام" أنها أوقعت 15 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح بكمين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

من جهته، كشف الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف عسكرييه إلى 574 شخصا منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

المصدر: RT