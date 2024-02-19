وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن الرئيس البرازيلي شخصية غير مرغوب بها

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الاثنين الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا شخصية غير مرغوب بها في إسرائيل، بعد أن شبّه قصف غزة بمحرقة اليهود.

وقام الوزير الإسرائيلي بتوبيخ السفير البرازيلي أمام الصحفيين بعد استدعائه احتجاجا على تصريحات الرئيس دا سيلفا، قائلا: "أتيت بك إلى هنا (متحف ياد فاشيم) لترى بأم عينيك ماذا فعل بنا النازيون.. قتلوا 6 مليون يهودي بما فيهم أبناء من عائلتي.. جئت بك هنا لأقول لك إن ما صدر من الرئيس البرازيلي غير مقبول".

وأضاف: "ما صدر منكم مقارنة حرب صادقة تقودها إسرائيل ضد حماس بما فعله هتلر والنازيين أمر مخزي ومعاداة خطيرة للسامية"، مشددا على "أننا لن نقبل إلا أن يتراجع (الرئيس دا سيلفا) عن كلمته ويعتذر للشعب الإسرائيلي".

هذا وقد تم التوبيخ في متحف ياد فاشيم المخصص لذكرى المحرقة الهولوكوست وتم الكشف عن نصب يحمل أسماء ضحايا المحرقة من اليهود أمام السفير البرازيلي.

المصدر: RT