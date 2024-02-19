"الشاباك": اتهام بدوي إسرائيلي بالعلاقة مع "حماس" بعد لقائه بالعاروري العام الماضي

قال "جهاز الشاباك" الإسرائيلي إنه تم اتهام بدوي إسرائيلي من بلدة حورة الجنوبية بعلاقات مزعومة مع حماس، بما في ذلك لقاؤه نائب رئيس الحركة الراحل صالح العاروري بتركيا العام الماضي.

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وأوضح جهاز الأمن أن الشرطة اعتقلت أسامة العقبي وزوجته سماح في يناير، لافتا إلى أن "الأدلة التي تم العثور عليها في منزل العقبي كشفت عن انتمائه لحركة حماس، فضلا عن حقيقة أنه قام بتحويل عشرات الآلاف من الشواكل إلى الحركة في غزة على مدى عدة سنوات".

وأضاف أن التحقيق كشف أيضا أن "العقبي قام بتحويل أموال التبرعات لمساجد في النقب إلى حماس".

و"حافظ العقبي على اتصالات مع كبار مسؤولي حماس في الخارج والتقى بهم عدة مرات في تركيا"، بحسب الشاباك، واتهم أنه "أحضر زوجته معه كقصة تغطية لرحلة الزوجين".

وذكر الشاباك أن "العقبي يجمع الأموال في لقاءاته مع مسؤولي حماس من أجل أنشطته في النقب".

وبحسب الشاباك، خلال رحلته الأخيرة إلى تركيا في يونيو 2023، شارك العقبي في "منتدى صغير" لمسؤولي "حماس"، بما في ذلك العاروري، الذي قتل في غارة إسرائيلية في بيروت في يناير.

ووجهت إلى العقبي تهمة "الاتصال مع عميل أجنبي" واستخدام الممتلكات لأغراض إرهابية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"