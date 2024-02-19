"يديعوت أحرونوت" تكشف حقيقة "صورة اعتقال السنوار"

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعم أصحابها أنها تظهر اعتقال الجيش الإسرائيلي زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، تم التأكيد لاحقا أنها غير صحيحة.

وفي الصورة التي تم تداولها ظهر رجل يجلس على كرسي دون ملابس، وعيناه معصوبتان ويداه مكبلتان خلف ظهره، فيما وقف جنود إسرائيليون حوله.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن هذه الصورة غير صحيحة، وأنه لم يتم إلقاء القبض على السنوار.

ونشر حساب terror alarm الإسرائيلي عبر منصة x وعلق قائلا: "اعتقال شبيه يحيى السنوار في غزة".

🚨🇮🇱 Just in: Yahya Sinwar's look-alike arrested in Gaza. pic.twitter.com/wbgBFCTLHv — Terror Alarm (@Terror_Alarm) February 19, 2024

هذا وقال مصدر قيادي في "حماس" إن "محاولات الاحتلال فبركة معلومات حول قيادة الحركة والسنوار سخيفة"، مشددا على أن "معلومات الاحتلال المفبركة هدفها رفع معنويات جيشه وكيانه المنهارة".

وعلق المصدر على زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "قيادة حماس في الخارج تبحث عن بديل للسنوار بعد فقدان الاتصال به"، قائلا: "كلام فارغ وحرب نفسية مكشوفة".

وقبل أيام، نشر الجيش الإسرائيلي لقطات من داخل أحد الأنفاق قيل إن السنوار كان يختبئ فيه مع عائلته مؤخرا.

وكان النفق يحتوي على حمام ومطبخ به مخزون من المواد الغذائية، بما فيها "أكياس تحمل شعار الأونروا" التي تقدم معظم المساعدات لسكان غزة وخزنة مليئة بالنقود.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي معلومات تؤكد ادعاءه بأن السنوار قضى بعض الوقت في مجمع الأنفاق.

المصدر: RT