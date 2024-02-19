"لا تلعبوا بالنار".. قيادي حوثي يوجه رسالة تحذير إلى الأوروبيين

وجه عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" اليمنية محمد علي الحوثي رسالة إلى الأوروبيين بشأن مساندة الولايات المتحدة لحماية إسرائيل في البحر الأحمر.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب محمد علي الحوثي: "للأوربيين..لا تلعبوا بالنار..خذوا العبرة من بريطانيا، ولستم بحاجة لمساندة الشيطان الأمريكي لحماية الكيان المحتل لممارسة إبادة أبناء غزة بدون إزعاج".

وأردف الحوثي: "الملاحة الدولية في أمان..وتواجدكم يزيد من عسكرة البحر ويستهدف الملاحة الدولية ويؤثر على سلاسل الإمدادات الغذائية لمتاجر بلدانكم، وأي حماقة ترتكبونها ستجنون بها على سفنكم وملاحتكم، وقد أعذر من أنذر، والعاقبة للمتقين".

للاوربيين لاتلعبوا بالنار خذوا العبرة من بريطانيا

ولستم بحاجة لمساندة الشيطان الأمريكي لحماية الكيان المحتل لممارسة إبادة أبناء #غزة بدون ازعاج

الملاحة الدولية في امان

وتوجدكم يزيد من عسكرة البحر ويستهدف الملاحة الدولية ويؤثر على سلاسل الإمدادات الغذائية لمتاجر بلدانكم

واي… — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) February 19, 2024

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ويأتي ذلك بعد أن وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، على إطلاق العملية البحرية العسكرية "أسبيدس" في البحر الأحمر، "بهدف حماية حركة التجارة وحرية الملاحة".

جدير بالذكر أن الحوثيين أعلنوا يوم الاثنين، تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين ضد سفينتين أمريكيتين بخليج عدن وإغراق سفينة بريطانية.

ويستهدف الحوثيون سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات للجماعة، فيما شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ردا على ذلك، قوة عسكرية للتعامل ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق ضربات عديدة على مناطق متفرقة في اليمن.

المصدر: RT