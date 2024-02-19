الحوثيون يعرضون مشاهد من إسقاطهم لطائرة أمريكية من نوع "MQ9" بصاروخ أرض-جو (فيديو)

عرضت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، مقطع فيديو يظهر إسقاط طائرة "MQ9" الأمريكية في أجواء محافظة الحديدة بصاروخ أرض-جو محلي الصنع.

ونشر الإعلام الحربي لجماعة "أنصار الله" اليمنية مقطع فيديو يظهر "الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة MQ9 الأمريكية في أجواء محافظة الحديدة بصاروخ أرض-جو محلي الصنع أثناء قيامها بمهام عدائية ضد بلدنا لصالح الكيان الصهيوني".

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كما أعلن الحوثيون اليوم الاثنين، تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين ضد سفينتين أمريكيتين بخليج عدن وإغراق سفينة بريطانية.

وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات للجماعة.

وردا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق ضربات عديدة على مناطق متفرقة في اليمن.

المصدر: RT