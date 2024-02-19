فيديوهات توثق حجم الدمار في منطقة أبراج فيروز ومنتجع سياحي بغزة

وثقت مقاطع فيديو متداولة حجم الدمار الهائل الذي ألحقه القصف الإسرائيلي بمنطقة أبراج الفيروز غربي قطاع غزة، ومنتجع بيانكو شمالي القطاع.

إقرأ المزيد

حيث أظهرت لقطات مصورة الدمار الهائل في منطقة أبراج الفيروز والتي تظهر خالية من السكان، والأبنية فيها مدمرة بشكل كبير جراء القصف الإسرائيلي المتواصل عليها.

كما أظهرت لقطات مصورة الدمار الكبير الذي لحق بمنتجع بيانكو السياحي الساحلي الواقع على شاطئ بحر قطاع غزة، جراء قصفه من قبل الجيش الإسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، حربا مدمرة على غزة راح ضحيتها أكثر من 28 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال.

المصدر: RT