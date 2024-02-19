من هو المسؤول العسكري اليمني المقتول في مصر؟ (صور)

كشفت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل عن اللواء اليمني حسن بن جلال العبيدي، مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية، بعد العثور عليه مقتولا في شقته بالقاهرة.

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وقال موقع "القاهرة 24" المصري إن اللواء العبيدي كان يشغل منصبا مهما في الجيش اليمني، وكان مسؤولا عن التصنيع الحربي، ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة ملابسات الحادث.

ولفت الوزير المفوض للسفارة اليمنية جمال جباري، إلى أن العبيدي خبير في تصنيع الأسلحة ويشغل منصب رئيس التصنيع الحربي بالجيش اليمني، موضحا أنه لم يتبين حتى الوقت الحالي سبب الجريمة.

وتابع كلامه قائلا: لا زالت عملية الاغتيال غامضة حتى الآن والإجراءات من السلطات المصرية قائمة على قدم وساق، للوصول للمسؤولين عن ارتكاب هذه الجرمية الشنيعة.

وأوضح الموقع أن اللواء حسن بن جلال العبيدي وصل للقاهرة منذ 20 يوما، وبعد مرور عدة أيام من وجوده في القاهرة انقطعت الاتصالات بين اللواء العبيدي وبين أسرته وأصدقائه ومعارفه سواء في القاهرة أو اليمن، مما أثار الحيرة والقلق ليتوجه شقيق اللواء العبيدي إلى شقته للاطمئنان عليه، لكن كانت هناك مفاجأة تنتظره في الداخل عقب دخوله المنزل، حيث وجد جثته مقيدة ومكلبة بالحبال، وتم إبلاغ السفارة اليمنية والأجهزة الأمنية بالواقعة.

ومن جانبه، أوضح بليغ المخلافي المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية في القاهرة، أن جثة اللواء العبيدي، تم نقلها إلى مشرحة زينهم لإجراء التشريح الطبي، حيث أن التنسيق يجري حاليًا على أعلى مستوى بين السفارة والأجهزة الأمنية المصرية، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات في أقرب وقت ممكن.

اللواء العبيدي أطلق عليه عبقري الصناعات العسكرية اليمنية لما قام به من مجهود وتطوير في صناعة المدرعات والمصفحات العسكرية اليمنية، بالإضافة إلي مجهوده الكبير في الصناعات العسكرية.

واللواء حسن العبدي هو أول من بدأ تصنيع المدرعات للجيش اليمني المعروفه باسم(جلال1و2و3) خلال فتره حكم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، وهو أحد المقربين من نجله أحمد علي صالح.

المصدر: القاهرة 24