صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 29092 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال.

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وجاء في بيان وزارة الصحة: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29092 شهيدا و69028 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم".

وأضاف البيان أن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 9 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهيدا و 145 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية".

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ136، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور، فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.

المصدر: RT