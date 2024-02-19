هيئة بريطانية تصدر إنذارا بشأن تدريبات لإطلاق النار قبالة السواحل السعودية
أصدرت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية إنذارا بشأن إجراء تمارين إطلاق النار في البحر الأحمر قريبا.
ويشار إلى أن التمارين ستجري في البحر الأحمر في المنطقة على بعد 20 ميلا بحريا جنوبي جدة قبالة السواحل السعودية.
UKMTO NOTICE— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) February 19, 2024
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ومن المقرر إجراء التمارين من 20 إلى 22 فبراير الجاري بين الساعة 6:00 و12:00 حسب توقيت UTC.
ونشرت الهيئة إنذارها نقلا عن المكتب الهيدروغرافي الباكستاني المسؤول عن منطقة NAVAREA IX للملاحة البحرية، والتي تضم المنطقة الآنفة الذكر.
ولم يكشف بيان الهيئة البريطانية عن مزيد من التفاصيل.
المصدر: RT