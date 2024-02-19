البرازيل: إعلان إسرائيل الرئيس لولا دا سيلفا شخصا غير مرغوب فيه أمر سخيف

صرح سيلسو أموريم، مستشار الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولو دا سيلفا اليوم الاثنين، بأن قرار إسرائيل إعلان رئيس البرازيل شخصا غير مرغوب فيه هو أمر سخيف.

ونقل موقع G1 الإخباري عن المستشار قوله: "هذا سخيف. إنه (قرار) يقوي عزلة إسرائيل فقط. في الوقت الحالي (الشخصية) غير المرغوب فيها هي إسرائيل".

وذكرت قناة i24 التلفزيونية الإسرائيلية أن وزير الخارجية يسرائيل كاتس أعلن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا شخصا غير مرغوب فيه، بسبب تشبيهه الحرب في قطاع غزة بالمحرقة النازية. كما استدعى كاتس السفير البرازيلي لدى إسرائيل فريدريكو ماير ووبخه فيما يتعلق بتصريحات لولا دا سيلفا.

وكان لولا دا سيلفا قد أكد خلال زيارته إلى مصر في وقت سابق، أن إسرائيل تقتل فى غزة بشكل غير مسبوق، مشددا على أنه لا سلام دون قيام دولة فلسطينية

ومن جانبها، أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس الأحد، عن امتنانها لتصريحات الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا التي وصف فيها ما يتعرض له قطاع غزة بـ "المحرقة" النازية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الأحد 28 ألفا و985 قتيلا و68 ألفا و883 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.

المصدر: RT