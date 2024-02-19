"المسيرة": عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارات منطقة الكدن في مديرية الضحي

أفادت قناة "المسيرة" اليمنية فجر اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأمريكية والبريطانية شنت غارات استهدفت فيها مزرعة سردود بمنطقة الكدن في مديرية الضحي.

وقال مراسل القناة إن "عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف بغارة واحدة على الأقل مزرعة سردود بمنطقة الكدن في مديرية الضحي".

وفي وقت سابق مساء أمس الاثنين، أفادت "المسيرة" أيضا بأن القوات الأمريكية والبريطانية شنت غارات استهدفت فيهما منطقة الجبانة في مدينة الحديدية.

وفي سياق متصل، وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، على إطلاق العملية البحرية العسكرية "أسبيدس" في البحر الأحمر، "بهدف حماية حركة التجارة وحرية الملاحة".

وكانت جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية قد حذرت الخميس الماضي، الاتحاد الأوروبي من التورط عسكريا إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا ضدها، وجددت التأكيد على استمرار عمليات الجماعة ضد السفن المرتبطة بإسرائيل والسفن الأمريكية والبريطانية.

والأربعاء الماضي، أعلنت "أنصار الله" أن قواتها البحرية استهدفت منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، 36 سفينة 17 منها إسرائيلية، و14 أمريكية و3 بريطانية، مؤكدة استمرار عملياتها في استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، وكذا السفن الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب.

المصدر: RT