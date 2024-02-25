عالم أزهري يرد بعنف على دعوة أردنية لإلغاء الحج والعمرة ورصد التكاليف لدعم غزة

قال الكاتب والباحث الإسلامي ووكيل وزارة الأوقاف الأسبق في مصر، سعد الفقي، في حديث لـRT، إن هناك وسائل كثيرة لدعم الشعب الفلسطيني دون الجور على فرائض إسلامية لا يجوز المساس بها.

وأوضح الباحث الإسلامي سعد الفقي في رده على اقتراح الأمين العام الأردني السابق لحزب المؤتمر الوطني "زمزم" قبل اندماجه مع حزب "الوسط الإسلامي"، حول رصد أموال الحج والعمرة لهذا العام 2024، لإرسالها لغزة دعما للإغاثة وإعادة الإعمار، مؤكدا أن "هذه المقولة باطلة وتصطدم مع ثوابت الشرع الحنيف".

وأضاف أن "المسلمين يستطيعون مساعدة أهل غزة لو أرادوا، فهم يمتلكون مقومات المساعدة، ومليارات الدولارات التي تقبع في بنوك أمريكا وأوروبا يكفي جزء يسير منها لمساعده أهالي غزة".

وقال الفقي: "لسنا فقراء ولكننا لا نحسن التصرف"، موضحا أن "مقترح الأمين العام السابق لحزب المؤتمر الوطني (زمزم) رحيل الغرايبة، والذي يرى استصدار فتوى بحرمان المسلمين من الحج لاتجوز شرعا، فالله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله، لاسيما إذا كان الحج للمرة الأولى وهي المفروضة".

إقرأ المزيد

ونوه الفقي بأنه "من باب فقه الأولويات يمكن لمن اعتمر مرة أن يدفع بتكاليف العمرة الثانية لأهالي قطاع غزة، فالحفاظ على الأنفس أهم وأبقى من تكرار العمرة لمرات لاسيما أن العمرة من السنن بخلاف فريضة الحج".

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT