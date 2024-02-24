سياسي ومفكر أردني يقترح إلغاء الحج والعمرة هذا العام ويطرح بديلا

اقترح الأمين العام الأردني السابق لحزب المؤتمر الوطني "زمزم" قبل اندماجه مع حزب الوسط الإسلامي رصد أموال الحج والعمرة لهذا العام 2024 لإرسالها لغزة دعما للإغاثة وإعادة الإعمار.

وقال الأمين العام السابق لحزب المؤتمر الوطني "زمزم" رحيل الغرايبة: "أود أن أضع اقتراحا لمشروع فتوى فقهية إسلامية عالمية بين أيدي العلماء والفقهاء المسلمين في جميع أقطار العالم العربي والإسلامي وفي كل دول العالم والتي تتمثل بما يلي: أن يتم رصد أموال الحج والعمرة لهذا العام 2024 م/1445هج...لإرسالها لدعم الأشقاء في غزة للاغاثة وإعادة الإعمار".

وتابع: "أعتقد أن ذلك يمثل واجب الوقت الذي يفرضه النظر في الواقع بطريقة شرعية صحيحة، وكذلك من باب الموازنة بين القيام بواجب إنقاذ الأنفس وبين القيام بالواجبات الاخرى على أهميتها، وأرى والله أعلم أن واجب إنقاذ الأنفس هو الأرجح وله الأولوية في هذه المرحلة التاريخيه المؤقتة على وجه الحصر والتحديد".

وأردف: "أعتقد أن واجب إنقاذ الأنفس في غزة من أطفال ونساء ورجال في عنق كل مسلم على وجه الأرض.. وهو جزء من الواجب الأكبر علينا جميعا بأن نعمل على إنقاذهم بكل السبل المتاحة والحد الادني التبرع بالمال، ونرجو الله عز وجل أن يجزي كل من يقوم بذلك أضعاف أجر الحاج والمعتمر".

ورحيل الغرايبة هو سياسي ومفكر أردني، والأمين العام السابق لحزب المؤتمر الوطني "زمزم" قبل اندماجه مع حزب "الوسط الإسلامي"، ولد في الأردن في عام 1957 وتخرج من الجامعة الأردنية، ومنها حصل على درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية عام 1995.

المصدر: عمون