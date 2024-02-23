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أردنيون يتظاهرون احتجاجا على القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة

أخبار العالم العربي

أردنيون يتظاهرون احتجاجا على القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة
Gettyimages.ru
تظاهرة في عمان دعما لقطاع غزة
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انطلقت عقب انتهاء صلاة الجمعة، مسيرات بمحافظات أردنية عدة تندد بالقصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

وعبر المشاركون عن رفضهم للقصف الإسرائيلي على القطاع وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

وفي العاصمة عمان، انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع.

وفي محافظة الكرك، هتف المشاركون في وقفة تدين العدوان الإسرائيلي، وتطالب بحماية المدنيين من القصف الإسرائيلي للقطاع.

وبدأت بعد صلاة الجمعة وقفة في محافظة إربد منددة بالعدوان الإسرائيلي، وطالب المشاركون في وقفة بمحافظة الطفيلة بحماية المدنيين ووقف الحرب.

وندد المشاركون بمسيرة في محافظة العقبة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، مطالبين بحماية المدنيين من قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.

هذا وتظاهر الآلاف في عمان أمام السفارة الأمريكية للتنديد بالدعم الأمريكي لإسرائيل وللمطالبة برفع الحصار وإنهاء الحرب على غزة.

المصدر: قناة "المملكة" + RT

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