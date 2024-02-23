أردنيون يتظاهرون احتجاجا على القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة

انطلقت عقب انتهاء صلاة الجمعة، مسيرات بمحافظات أردنية عدة تندد بالقصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

وعبر المشاركون عن رفضهم للقصف الإسرائيلي على القطاع وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

وفي العاصمة عمان، انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع.

🎥- "صوّر.. ذيع.. شعبنا ضد التطبيع"

من هتافات مظاهرات العاصمة الأردنية، عمَّان، اليوم؛ مناهضةً للتطبيع، ودعماً لغزة pic.twitter.com/KnfVBT2mu7 — عربي بوست (@arabic_post) February 23, 2024

وفي محافظة الكرك، هتف المشاركون في وقفة تدين العدوان الإسرائيلي، وتطالب بحماية المدنيين من القصف الإسرائيلي للقطاع.

وبدأت بعد صلاة الجمعة وقفة في محافظة إربد منددة بالعدوان الإسرائيلي، وطالب المشاركون في وقفة بمحافظة الطفيلة بحماية المدنيين ووقف الحرب.

وندد المشاركون بمسيرة في محافظة العقبة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، مطالبين بحماية المدنيين من قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.

هذا وتظاهر الآلاف في عمان أمام السفارة الأمريكية للتنديد بالدعم الأمريكي لإسرائيل وللمطالبة برفع الحصار وإنهاء الحرب على غزة.

تغطية صحفية: الآلاف يتظاهرون في العاصمة الأردنية عمان أمام السفارة الأمريكية للتنديد بالدعم الامريكي للاحتلال وللمطالبة برفع الحصار وإنهاء الحرب على غزة. pic.twitter.com/FB811JBXbA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 23, 2024

المصدر: قناة "المملكة" + RT