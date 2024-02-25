إيران: الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن تصعد التوتر والأزمة في المنطقة

دانت إيران الأحد الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن ليلا، قائلة إنهما تسعيان إلى تصعيد التوتر والأزمة في المنطقة.

ونفّذت القوات الأمريكية والبريطانية مساء السبت ضربات جديدة ضد 18 هدفا للحوثيين في اليمن، قائلة إنها تأتي ردا على الهجمات التي تشنها الجماعة على سفن في البحر الأحمر.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "بارتكاب مثل هذه الاعتداءات، ترغب الولايات المتحدة وبريطانيا في تصعيد التوتر والأزمة في المنطقة وتوسيع نطاق الحرب وعدم الاستقرار".

وأضاف كنعاني "من المؤكد أن هذا النوع من العمليات العسكرية التعسفية والعدوانية لن يحقق شيئا لهذه الدول المعتدية".

كما انتقد المتحدث باسم الخارجية واشنطن ولندن لفشلهما في اتخاذ إجراءات فعالة وفورية لوقف الحملة العسكرية الإسرائيلية الدامية في غزة.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أكد السبت عقب ضربات أمريكية بريطانية مشتركة على 18 هدفا للحوثيين، أن جماعة "أنصار الله" ستواصل مواجهة ردود على هجماتها ضد سفن في البحر الأحمر.

وقال أوستن في بيان إن "الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات، حسب الحاجة، للدفاع عن الأرواح وعن التدفق الحر للتجارة في أحد أهم الممرات المائية في العالم".

وأضاف "سنستمر في التوضيح للحوثيين أنهم سيتحملون العواقب إذا لم يوقفوا هجماتهم غير القانونية التي تضر باقتصادات الشرق الأوسط، وتسبب أضرارا بيئية، وتعطل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن ودول أخرى".

المصدر: وكالات