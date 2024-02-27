"ليست زلة لسان جديدة ولكن أفظع؟".. بايدن يتلذذ بتناول الآيس كريم ويتحدث عن هدنة وحرب غزة (فيديو)

بينما كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يهم بلعق "الآيس كريم"، فاجأه صحفيون بأسئلة حول موعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال بايدن: "آمل أن يكون ذلك بحلول عطلة نهاية الأسبوع".

وصرح الرئيس الأمريكي أن إسرائيل وافقت على وقف هجومها في غزة خلال شهر رمضان في إطار اتفاق لوقف لإطلاق النار تجري مفاوضات بشأنه.

كما أعلن البيت الأبيض أن بايدن يأمل بأن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بحلول يوم الاثنين المقبل 4 مارس.

قال مصدر إسرائيلي لشبكة ABC News إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فوجئ بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة "بحلول يوم الاثنين المقبل".

المصدر: RT