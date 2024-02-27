الصفدي يدعو لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في غزة

شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الثلاثاء، على ضرورة تطبيق القانون الدولي على حكومة بنيامين نتنياهو ومتطرفيها، داعيا إلى محاسبة مرتكبي جرائم الحرب.

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وقال الصفدي إنه يجب تطبيق القانون الدولي على الحكومة الإسرائيلية ومتطرفيها، الذي يدعمون إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية.

وشدد الوزير الأردني من جهة أخرى، على وجوب محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في قطاع غزة.ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ144، حيث يتواصل القصف وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية، فيما تتكشف تفاصيل جديدة حول اتفاق باريس، بالتزامن مع ارتفاع منسوب التوتر على جبهة لبنان.

في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل وافقت على وقف هجومها في غزة خلال شهر رمضان في إطار اتفاق لوقف لإطلاق النار تجري مفاوضات بشأنه.

المصدر: وكالات + RT