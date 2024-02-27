روسيا تتحدث عن طرف واحد يمكنه وقف النار بشكل عاجل في غزة ومنع المجاعة الجماعية

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن وقف إطلاق النار العاجل من قبل إسرائيل وامتثالها للقانون الإنساني هو وحده الذي يمكن أن يمنع المجاعة الجماعية في غزة.

وأوضح نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، قائلا: "إن الضرورة الحيوية الوحيدة لمنع حدوث مجاعة جماعية في غزة هي وقف عاجل لإطلاق النار وامتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة وقيادة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) مرارا وتكرارا عن هذه الدعوة".

وأشار إلى أن "جميع محاولات مجلس الأمن لاتخاذ مثل هذا القرار قد تم إحباطها من قبل الولايات المتحدة، التي منعت بالفعل ثلاثة قرارات لمجلس الأمن".

وأكد نيبينزيا: "على خلفية عشرات الآلاف من القتلى والجوعى في غزة، يواصل الوفد الأمريكي القول بسخرية إن وقف إطلاق النار يكاد يكون خطيرا، لأنه سيقوض بعض الدبلوماسية الهشة للولايات المتحدة على الأرض".

وأضاف: "في إطار الجهود الدولية لوقف العنف في غزة، تتحمل واشنطن المسؤولية الكاملة عن العدد غير المسبوق من الضحايا المدنيين نتيجة لهذا التصعيد، والذي وصل عددهم بالفعل إلى 30 ألفا، وهذا هو ثمن الفيتو الأمريكي".

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ولفت نيبينزيا إلى أنه "إذا سمح مجلس الأمن الدولي بالمجاعة في قطاع غزة، فإنه سيتقاسم المسؤولية عن استخدام إسرائيل للمجاعة كوسيلة للحرب".

ويعيش قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل، ظروفا إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، بحسبما ورد في مذكرة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية التي تلقاها مجلس الأمن في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

ومع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ145، يتواصل القصف وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية، وارتفاع في حصيلة الضحايا.

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المصدر: RT