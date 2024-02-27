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نحو 30 ألف قتيل و70 ألف مصاب.. الصحة بغزة: القوات الإسرائيلية ارتكبت أمس 11 مجزرة

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نحو 30 ألف قتيل و70 ألف مصاب.. الصحة بغزة: القوات الإسرائيلية ارتكبت أمس 11 مجزرة
Globallookpress
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أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 29878 شهيدا و70215 مصابا منذ 7 أكتوبر".

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وقالت الوزارة في بيان، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 96 شهيدا و172 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت الوزارة أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم".

وأكدت وزارة الصحة في غزة "رتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29878 شهيدا و70215 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

المصدر: RT

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