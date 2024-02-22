بوغدانوف: الفيتو الأمريكي على قرار غزة ترخيص لمواصلة القتل

اعتبر ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن الفيتو الأمريكي على مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن الدولي أصبح بمثابة ترخيص لمواصلة قتل الأبرياء في غزة.

جاء هذا التصريح بعد أن أفشلت الولايات المتحدة مجددا الثلاثاء، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، حيث استخدمت واشنطن هذه المرة حق النقض (الفيتو) ضد الوثيقة الجزائرية. وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن لصالح القرار، فيما عارضته الولايات المتحدة مع امتناع بريطانيا عن التصويت.

وقال بوغدانوف لوكالة "نوفوستي تعليقا على الموقف الأمريكي:" هذا أمر سلبي للغاية. هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الأمريكيون حق النقض من أجل منع تمرير قرار يدعو إلى إنهاء الحرب. وهذا في جوهره ترخيص لمواصلة قتل الأبرياء في غزة، حيث لقي ما يقرب من 30 ألفا من النساء والأطفال مصرعهم بالفعل (حتى الآن)".

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وأشار بوغدانوف إلى أن موسكو والمجتمع الدولي برمته، بما في ذلك العالمان العربي والإسلامي، لا يستطيعون "فهم منطق الأمور لأن الناس يموتون كل يوم بل وكل ساعة نتيجة هذه الحرب المستمرة منذ نحو خمسة أشهر."

وسبق أن دعت الخارجية الروسية طرفي الحرب في غزة إلى وقف الأعمال العدائية. وحسب موقف موسكو الذي أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن تسوية التزاع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن تحقيقها إلا على أساس "حل الدولتين" الذي أقره مجلس الأمن الدولي، والذي ينص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر: "نوفوستي"