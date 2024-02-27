مراسل RT: إطلاق دفعة من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي شمال إسرائيل (فيديو)

قالت مراسلة RT في لبنان مساء يوم الثلاثاء إن دفعة من الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي شمال إسرائيل

وأفاد بأن صافرات الإنذار انطلقت في عدد من البلدات الحدودية مع لبنان.

وفي وقت سابق قال حزب الله إنه استهدف قاعدة إسرائيلية للمراقبة الجوية بدفعة صاروخية كبيرة وذلك ردا على الهجوم الإسرائيلي على منطقة بعلبك بشرق لبنان يوم الاثنين.

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وأوضح حزب الله أنه استهدف قاعدة ميرون الجوية الإسرائيلية بدفعة صاروخية كبيرة من عدة راجمات.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق إنه تم إطلاق صفارات الإنذار شمالي إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من الجانب اللبناني.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إطلاق ما يصل إلى 40 صاروخا من لبنان باتجاه قاعدة ميرون الجوية.

وأمس الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "نفذ غارات جوية على مجمعات استخدمتها وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في البقاع"، مشيرا إلى أن "القصف على البقاع جاء ردا على إطلاق صواريخ أرض جو باتجاه طائرة مسيرة وإسقاطها".

وتعد هذه المرة الأولى، التي تشن فيها إسرائيل غارات في منطقة بعلبك، الواقعة في منطقة البقاع اللبناني، منذ اندلاع الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في السابع من أكتوبر.

وردا على ذلك، أعلن "حزب الله" ‌أنه استهدف مقر قيادة ‏فرقة الجولان الإسرائيلية في نفح بـ60 صاروخا من طراز "كاتيوشا"، وموقع الرادار في ‏مزارع شبعا اللبنانية بالصواريخ.

المصدر: RT