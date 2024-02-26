إعلام لبناني: غارات إسرائيلية تستهدف مدينة بعلبك شمال شرقي لبنان (فيديو)

أفادت وسائل إعلام لبنانية الاثنين، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات استهدفت مدينة بعلبك شمال شرقي لبنان.

وقال مراسلنا، إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بثلاث غارات منطقة بعلبك شمال شرقي لبنان.

وذكرت مراسلتنا في بيروت بأن المنطقة المستهدفة في بعلبك، مصنفة زراعية، وهي قريبة من الحدود اللبنانية السورية.

وتعد هذه المرة الأولى، التي تشن فيها إسرائيل غارات في منطقة بعلبك، الواقعة في منطقة البقاع اللبناني، منذ اندلاع الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر.

يتبع..