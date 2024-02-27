"حزب الله" والجيش الإسرائيلي يتبادلان الضربات (فيديو)

أعلن "حزب الله" اليوم الثلاثاء، استهداف عدة مواقع للجيش الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة فيها، فيما أكد الأخير أنه دمر موقعا عسكريا تابعا للحزب في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "عقب عمليات إطلاق القذائف الصاروخية على شمال البلاد هذا الصباح جيش الدفاع دمر موقعا عسكريا وبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله على أرض لبنان".

وأفاد بأنه "تم رصد إطلاق حوالي 35 قذيفة صاروخية خرقت الحدود من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة جبل ميرون في شمال البلاد، دون وقوع إصابات أو أضرار بمقر وحدة التحكم الجوي الواقع في المنطقة".

מטח כבד להר מירון: כ-30 רקטות שוגרו משטח לבנון, לא דווח על נפגעים | תיעוד @rubih67pic.twitter.com/uNakQCyAc8 — כאן חדשות (@kann_news) February 27, 2024

وأعلن أنه "ردا على عمليات الإطلاق هذه، أغارت طائرات مقاتلة على موقع عسكري وعدة بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في مناطق الحنية، وجبشيت، والبيسارية والمنصوري ودمروها. بالإضافة إلى ذلك، قوات جيش الدفاع هاجمت بنيران المدفعية لإزالة التهديد في منطقة يارون".

🔴 عقب عمليات إطلاق القذائف الصاروخية على شمال البلاد هذا الصباح جيش الدفاع دمر موقعًا عسكريًا وبنى تحتية عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية على أرض لبنان 🔴



هذا الصباح تم رصد إطلاق حوالي 35 قذيفة صاروخية خرقت الحدود من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة جبل ميرون في شمال… pic.twitter.com/qqrwiT16vF — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 27, 2024

بدوره أعلن "حزب الله" في بيانين منفصلين أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته، وردا على ‏العدوان الصهيوني على محيط مدينة بعلبك في البقاع:

‌استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 08:00‌ ‎من صباحا قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل ‏الجرمق بدفعة صاروخية كبيرة من عدّة راجمات. ‏

استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:35 ‎‎من قبل ظهر اليوم ‏موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة ‏مباشرة".

المصدر: RT