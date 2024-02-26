 
مباشر

بالفيديو.. إسقاط مسيرة إسرائيلية فوق جنوب لبنان

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. إسقاط مسيرة إسرائيلية فوق جنوب لبنان
Gettyimages.ru
الدفاعات الإسرائيلية تتصدى لصاروخ أطلق من لبنان، صورة تعبيرية.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x1sd

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي حاول اعتراض صاروخ أطلق من لبنان وأسقط طائرة مسيرة فوق جنوبه.

وحسب الوسائل الإعلامية فقد تم تفعيل نظام الدفاع الجوي "مقلاع داوود" لمحاولة اعتراض صاروخ دفاع جوي أطلق من لبنان نحو طائرة إسرائيلية بدون طيار من نوع "هيرمز 450".

ورصدت مقاطع فيديو تم تداولها عبر منصة "إكس" لحظة إسقاط الطائرة، حيث بينت لحظة انفجارها في الجو وسقوطها أرضا. 

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في المنطقة الصناعية بالقرب من العفولة بسبب إطلاق صاروخ اعتراضي على هدف غير محدد فوق لبنان، مؤكدا أن الهدف لم يدخل المجال الجوي الإسرائيلي.

وانطلقت صافرات الإنذار في ألون هاتافور بسبب مخاوف من سقوط شظايا. وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي سقوط شظية في كفر تافور، دون ورود أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات في المنطقة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا