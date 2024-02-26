بالفيديو.. إسقاط مسيرة إسرائيلية فوق جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي حاول اعتراض صاروخ أطلق من لبنان وأسقط طائرة مسيرة فوق جنوبه.

وحسب الوسائل الإعلامية فقد تم تفعيل نظام الدفاع الجوي "مقلاع داوود" لمحاولة اعتراض صاروخ دفاع جوي أطلق من لبنان نحو طائرة إسرائيلية بدون طيار من نوع "هيرمز 450".

ورصدت مقاطع فيديو تم تداولها عبر منصة "إكس" لحظة إسقاط الطائرة، حيث بينت لحظة انفجارها في الجو وسقوطها أرضا.

بالفيديو.. إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "هيرمز 450" فوق جنوب لبنان#lebanon24#لبنانpic.twitter.com/N3ifxAakkJ — Lebanon 24 (@Lebanon24) February 26, 2024

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في المنطقة الصناعية بالقرب من العفولة بسبب إطلاق صاروخ اعتراضي على هدف غير محدد فوق لبنان، مؤكدا أن الهدف لم يدخل المجال الجوي الإسرائيلي.

وانطلقت صافرات الإنذار في ألون هاتافور بسبب مخاوف من سقوط شظايا. وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي سقوط شظية في كفر تافور، دون ورود أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات في المنطقة.

Sirens had sounded due to an interceptor missile launch. pic.twitter.com/1pflWdBPRw — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 26, 2024

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"