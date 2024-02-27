نيبينزيا ينتقد ازدواجية معايير الولايات المتحدة في تعاملها مع سوريا وإسرائيل

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن ازدواجية معايير واشنطن تتجلى من خلال تلميع صورة الإرهابيين في سوريا، وتقدم العملية الإسرائيلية في غزة على أنها حرب ضد الإرهاب.

وشدد نيبينزيا على أن التدخل الأمريكي في سوريا بحجة مكافحة الإرهاب لا يزال يلعب دورا مزعزعا للغاية للاستقرار.

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وقال: "تتجلى معايير واشنطن المزدوجة الصارخة بوضوح من خلال محاولة الأمريكيين "تبييض" إرهابيي "هيئة تحرير الشام" المدرجين في قائمة إرهاب مجلس الأمن، والذين يسيطرون على إدلب، وتدين واشنطن دمشق وحلفاءها لقتالهم".

وأضاف: "في الوقت نفسه، تحاول الولايات المتحدة تقديم العملية العسكرية الإسرائيلية اللاإنسانية والدموية ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، والتي يتم تقديمها على أنها معركة ضد حركة "حماس"، التي لا تعترف بها الأمم المتحدة كمنظمة إرهابية، على أنها حرب ضد الإرهاب وممارسة إسرائيل لحق الدفاع عن النفس".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 29878 شهيدا و70215 مصابا منذ 7 أكتوبر".

المصدر: نوفوستي