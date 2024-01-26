لافرينتيف لـRT: ثمة في شمالي سوريا مسلحون متطرفون قد يقفون مع إسرائيل عند الحرب والعرب لن يقبلوا

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف أن التوصل إلى اتفاق مع المسلحين المتطرفين المتمركزين في بعض مناطق الشمال السوري "أمر مستحيل".

وقال لافرينتيف في مقابلة مع برنامج "نيوزميكر" على قناة RT إن هذه المسألة تعتبر مختلفة عن أي اتفاق محتمل قد يتم مع المعارضة السورية المعتدلة.

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تقديم أمريكي للجولاني

وأشار إلى أن هؤلاء المسلحين لديهم نظرة متطرفة، موضحا أن الولايات المتحدة كانت في الفترة الأخيرة منخرطة في هذا الموضوع وحاولت تقديم الجولاني (أبو محمد الجولاني زعيم تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي) على أنه شخصية حكيمة ومستعدة للحوار.

وأضاف المبعوث الخاص للرئيس الروسي: "ولكننا نحن نعرف هذا الموضوع ونعرف أنه إرهابي ومدرج على القائمة السوداء ومع ذلك فإن الغرب يتحدث مع هذا الشخص ولذلك من الصعب الاتفاق معهم وهذا صعب جدا".

الحل بالوسائل العسكرية فقط

واختتم هذا الجانب قائلا: "على الأغلب يمكن حل هذه المسألة معهم بالوسائل العسكرية وليس فقط بمشاركة القوات السورية المسلحة وإنما أيضا بمشاركة المعارضة المعتدلة الحالية".

وردا على سؤال في حال اندلعت حرب سورية -إسرائيلية، والدور الذي ستضطلع به الجماعات الإرهابية في الشمال السوري في هذا الظرف، قال لافرينتيف: الشمال السوري بعيد جدا عن الجنوب ولكن في حال برزت عمليات عسكرية بين سوريا وإسرائيل فإن هذا الوضع سيتغير جذريا مع الشمال السوري.

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العرب لن يقبل هذا القرار

وأردف: "مع الأخذ في عين الاعتبار أنه كيف ستواجه الحكومة السورية إسرائيل وتلك الجماعات التي يمكن أن تقف ضد الحكومة السورية، وبالتالي ستكون الجماعات في صف إسرائيل، وأعتقد أن العالم العربي لن يقبل مثل هذا القرار".

وعبّر لافرينتيف عن أمل روسيا في ألّا يحصل ذلك، موضحا أن القيادة السورية تبذل كافة الجهود كي لا تذهب خلف استفزازت إسرائيل ولا تنجر إلى جولة جديدة من القتال المسلح مع إسرائيل.

تعافي خلال أشهر إذا انسحبت أمريكا

وعن انسحاب القوات الأمريكية من تواجدها غير الشرعي على الأراضي السورية، أكد لافرينتيف أن السبب الأساسي لعدم الاستقرار في سوريا هو التواجد الأمريكي، مبينا أنه في حال انسحبوا من هناك فإن العديد من المشاكل سوف يتم حلها خلال فترة 3 أشهر أو نصف سنة على الأكثر.

وأضاف: "هناك في شرق الفرات يمكن حل القضايا الاقتصادية وجذب الاستثمارات لترميم البنى التحتية ومحطات توليد الكهرباء، والآن هذا الوجود الأمريكي يعيق الأمر ويمنعون الأكراد أيضا من التعاون".

المصدر: RT