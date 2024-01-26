لافرينتيف: الولايات المتحدة ستسحب قواتها من سوريا بعد الانسحاب من العراق

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، إن سحب وحدات الجيش الأمريكي من العراق سيتبعه بلا شك انسحاب للقوات الأمريكية من سوريا.

وأعرب لافرينتيف في مقابلة مع وكالة نوفوستي، عن اعتقاده بأنه سيكون من المستحيل على الجانب الأمريكي تقديم خدمات التموين والتعزيز والدعم اللوجستي لقواته في سوريا دون امتلاك إمكانية استخدام الأراضي العراقية.

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وأضاف المبعوث الرئاسي الروسي: "إذا تم انسحاب القوات الأمريكية من العراق، فسيتبعه بلا شك انسحاب هذه القوات من سوريا كذلك، لأنه سيكون من المستحيل الحفاظ على الخدمات اللوجستية والحفاظ على وحدة عسكرية في سوريا دون إمكانية استخدام الأراضي العراقية".

قبل ذلك أعلن ألكسندر لافرينتيف، أن العراق أبلغ الجانب الروسي باستعداد الولايات المتحدة لسحب قواتها من العراق.

المصدر: نوفوستي