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الجولاني يبرر التدخل التركي في إدلب

أخبار العالم العربي

الجولاني يبرر التدخل التركي في إدلب
AFP Muhammad HAJ KADOUR
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ساق زعيم تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي (النصرة سابقا) أبو محمد الجولاني تبريرات للوجود العسكري التركي في إدلب، معبرا عن حرصه على استثماره لمصلحة الجماعات المسلحة.

واعتبر الجولاني في تصريحات تلفزيونية أمس السبت، أن الشعب التركي معني بالمعركة الدائرة في الشمال السوري لأن نتائجها ستنعكس عليه اقتصاديا وأمنيا وعسكريا.

وفي تصريح آخر، تناقلته مواقع إخبارية سورية، أشار إلى مراهنة "النصرة" على قوتها الداخلية مع استثمار أي فرص أخرى.

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اتهام روسي لتركيا بتسليم أسلحة ومعدات وزي عسكري لمسلحي إدلب
اتهام روسي لتركيا بتسليم أسلحة ومعدات وزي عسكري لمسلحي إدلب

وكان مصدر عسكري روسي قد اتهم تركيا أمس بتسليم أسلحة ومعدات وزي عسكري لمسلحي "تحرير الشام" في إدلب، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء المسلحين يشاركون في القتال ضد القوات الحكومية السورية تحت قناع أفراد الجيش التركي.

المصدر: مواقع إعلامية سورية

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