لافرنتيف: لا تقدم في مسألة انسحاب تركيا من سوريا والاتصالات الأمنية الرباعية مستمرة (فيديو)

كشف مبعوث الرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرينتيف وجود اتصالات رباعية بين الأجهزة الأمنية لروسيا وسوريا وتركيا وإيران مشيرا إلى عدم إحراز تقدم بمسألة انسحاب تركيا من سوريا

وقال لافرينتيف في مقابلة مع برنامح "نيوزميكر" على قناة RT: "تجري حاليا اتصالات بين ممثلي أجهزة المخابرات عن روسيا وسوريا وتركيا وإيران بشكل رباعي، ومن السابق لأوانه الحديث عن مثل هذه المحادثات بين وزراء الدفاع".

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وأكد لافرينتيف ردا على سؤال: "نعم، إنها مستمرة".

ولفت إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن احتمال إجراء مفاوضات في المستقبل بين وزراء دفاع الدول الأربع على خلفية التصعيد الجاري في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: "أعتقد أن كل شيء سيعتمد على الحقائق الناشئة في تطور الوضع بشكل مباشر على الأرض حول إدلب وفي شرقي الفرات وعلى الحدود الإسرائيلية السورية والإسرائيلية اللبنانية".

وفي سياق متصل، أعلن لافرينتيف عن عدم إحراز تقدم في مسألة انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، معتبرا أن تواجدها في سوريا يعيق تطبيع العلاقات السورية التركية.

وأردف: "لا، لا يوجد تقدم. الأتراك يعلنون بشكل غير رسمي أنهم مستعدون لذلك ولا ينوون الإبقاء على أي وحدة عسكرية لهم، وفي ظل الظروف المناسبة، سيكونون على استعداد للانسحاب.. ولكن ما هي الظروف المناسبة لهذا الأمر خاصة في إطار دعم المعارضة السورية؟".

واختتم المبعوث الخاص للرئيس الروسي: "لكنني أعتقد أن هذه القضية يمكن حلها".

وفي مايلي أبرز تصريحات لافرينتيف في لقائه مع RT:

أبرز تصريحات المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف لبرنامج نيوزميكر:

لدينا معلومات عن خطط للأمريكيين لإقامة شبة دولة في القنيطرة جنوبي سوريا

مسار آستانا يجب أن يبقى لأنه أعطانا نتائج مهمة

تركيا غير مستعدة لسحب قواتها من سوريا وهذا خط أحمر لدمشق

الضربات الإسرائيلية ازدادت بشكل كبير على الأراضي السورية

إسرائيل تزعم بأن الوجود الإيراني في سوريا يهدد أمنها

ضرب إسرائيل للأماكن المدنية بسوريا يخالف القانون الدولي والعذر غير مقبول

هدفنا تأمين الأراضي السورية لكي لا تندلع الحرب عليها بين إسرائيل وإيران

لا يجب استخدام الأراضي السورية لتحقيق أطماع أحد

هناك تهديد جدي بإمكانية وقوع حرب كبيرة في الشرق الأوسط

المجموعات الموجودة في الشمال السوري ممكن أن تقف مع إسرائيل ضد الحكومة السورية

سوريا تبذل جهدها كي لا تجر إلى استفزازات إسرائيل

المتطرفون الموجودون في الشمال السوري من الصعب التوصل معهم إلى حل

الولايات المتحدة كانت تحاول استخدام الجولاني كشخصية حكيمة ومستعد للحوار وهو إرهابي

من الصعب الاتفاق مع الغرب بشأن سوريا لأنهم يتحدثون مع الجولاني

السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في سوريا هو الوجود الأمريكي

يجب تطوير العلاقات بين سوريا والأردن والضربات الأردنية على الأراضي السورية غير قانونية

المصدر: RT