لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /26.01.2024/ وتداعياتها إقليميا ودوليا

دخلت الحرب في قطاع غزة الخميس يومها الـ112، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لا سيما جنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، بظل وضع إنساني كارثي.

يتبع..