لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /26.01.2024/ وتداعياتها إقليميا ودوليا
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دخلت الحرب في قطاع غزة الخميس يومها الـ112، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لا سيما جنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، بظل وضع إنساني كارثي.
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يتبع..