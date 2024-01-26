إعلام أمريكي: اجتماعات مرتقبة لمدير الـCIA مع مسؤولين من إسرائيل ومصر وقطر

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن اجتماعات جديدة سيعقدها مدير الـCIA ويليام بيرنز مع نظيريه الإسرائيلي والمصري ورئيس الوزراء القطري لمناقشة اتفاق جديد مع حماس.

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وقال مسؤول أمريكي، لقناة CNN، إنه من المتوقع أن يجتمع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز في الأيام المقبلة في أوروبا مع نظيريه الإسرائيلي ديفيد بارنياع والمصري عباس كامل ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني لمناقشة اتفاق لتأمين إطلاق سراح الأسرى المتبقين الذين تحتجزهم حركة "حماس".

وبحسب القناة، فإن الاجتماعات المرتقبة بين بيرنز وبرنياع وكامل وبن عبد الرحمن ستأتي وسط مناقشات مكثفة حول معايير اتفاق جديد من شأنها أن تربط إطلاق سراح الأسرى بوقف القتال في غزة.

وكان منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك، زار القاهرة والدوحة هذا الأسبوع لمواصلة المناقشات حول إطلاق سراح الأسرى.

وقال البيت الأبيض، الذي رفض تأكيد لقاءات بيرنز، الخميس، إن المحادثات الجارية بشأن الرهائن "جادة".

وتأتي لقاءات بيرنز وماكغورك مع اللاعبين الإقليميين وسط توترات بين إسرائيل وقطر بشأن تسجيل مسرب يقال إنه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينتقد قطر.

وفي التسجيل، الذي تم بثه على التلفزيون الإسرائيلي، يصف صوت يُزعم أنه لنتنياهو قطر بأنها "إشكالية"، ويقول المتحدث أيضا إنه "غاضب جدا من الأمريكيين لتمديد وجود قاعدتهم العسكرية في قطر دون الحصول على امتياز بشأن الأسرى من الدوحة".

وردت قطر على التسجيل مؤكدة أن نتنياهو "يقوض جهود الوساطة" في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال البيت الأبيض إنه لا يزال يركز على تأمين إطلاق سراح الأسرى، بما في ذلك في المناقشات مع إسرائيل وقطر، بعد التسجيل المسرب.

المصدر: CNN