"مصر ستنتقم يوما ما".. برلماني يعلق على رفض السيسي اتصالات نتنياهو

قال البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصدر تصريحات كثيرة حول محور صلاح الدين الذي تدور حوله أزمة بين مصر وإسرائيل.

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وأضاف بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد "إياكم وتجاوز الثوابت الأساسية في الأمن المصري، ستعرفون قوة مصر الحقيقة إذا فكرتوا في المساس بالأمن القومي المصري"، مضيفا "تقتلون آلاف الفلسطينيين أمام عالم جبان، لا يريد أن يحرك ساكنا، وأمام أمة كان يتوجب عليها اتحاذ القرار الصحيح للدفاع عن الأمن العربي، لكن من يفرط اليوم سيأخذ العقاب من الصهاينة أنفسهم في حالة عدم وجود وحدة عربية حقيقية".

وأردف "حقا ما فعله الرئيس السيسي برفضه الإجابة على اتصال نتنياهو، بأي وجه تحاول الاتصال به وأنت تمارس إبادة وعربدة ضد أهالي فلسطين، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرد الرئيس المصري عليك، نحن غاضبون وسننتقم في يوم من الأيام لما يحدث لأهلنا، طال التاريخ أو قصر سيدفع الصهاينة ثمن ما يرتكبوه بحق الشعب الفلسطيني"، معربا عن أمنيته بأن يكون حكم محكمة العدل الدولية في صالح غزة وأن ينفذ.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري "الآلاف يسقطون من أهالي فلسطين، متى يتحرك الضمير العالمي والعربي أولا، لنقف وندافع عن أهلنا، التاريخ سيسجل ما يحدث في صفحات سوداء ويكون هناك فرز لمن دعم ومن تخلى".

وأضاف: "البيان قال إن مصر تحترم التزاماتها الدولية وقادرة على الدفاع عن مصالحها وحدودها ولن ترهنها في يد مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين وقال إن إسرائيل تسوق هذه الادعاءات لمحاولة خلق شرعية لاحتلال الممر بالمخالفة لكافة الاتفاقيات وقال إن مصر تمتلك جيشا قويا قادر على حماية حدودها".

وتابع: "هذا موقف تاريخي لمصر وموقف يمكن تسميته بأنه موقف وطني يعبر عن الشارع المصري الحقيقة يمكن تسميته أنه موقف وطني يعبر عن الشارع المصري نتنياهو يقول اللي عايز يقولوا وجانتس يقول اللي عايز يقوله ولكن أياكم وتجاوز الثوابت الأساسية في الامن القومي المصري؛ ستعرفون قوة مصر الحقيقة إذا ما فكرتم المساس بالأمن القومي المصري".

وواصل: "أنت تقتل آلاف الفلسطينيين الذين يسقطون شهداء أمام عالم جبان لا يريد أن يحرك ساكنا وأمام أمة كان يتوجب لها اتخاذ القرار الصحيح بالدفاع عن الأمن القومي العربي باعتبار أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب اللي بيفرط النهاردة بكرة هياخد عقاب من الصهاينة أنفسهم هيستلمونا بلد بلد".

وأكمل: "احنا دلوقت بنركن أي مشكلة القلب حزين على ما يحدث بين اشقائنا في الأردن وسوريا عمليات مخدرات بتتم وأشقائنا في الأردن ضربوا بعض الأوكار في سوريا والخارجية السورية ردت سوريا مستهدفة والأردن مستهدف وعلينا أن نجلس على المائدة".

واختتم: "خيرا ما فعل الرئيس السيسي أنه رفض استقبال اتصال من نتنياهو بأي وجه تريد التواصل مع الرئيس السيسي؟ مصر دائما تسعى للسلام وأن تكون جسر للتواصل ولكن أمام العربدة الإسرائيلية وأمام حرب الإبادة التي تشن ضد أهلنا الفلسطينيين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن الرئيس المصري هيرد عليك".

المصدر: وسائل إعلام مصرية