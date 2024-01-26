استطلاع: 52 % من الإسرائيليين يعتبرون غانتس أكثر ملائمة لمنصب رئيس الوزراء

كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" أن 52 % من الإسرائيليين يعتبرون أن وزير الدفاع السابق بيني غانتس أكثر ملائمة لمنصب رئيس الوزراء.

ويظهر الاستطلاع أن غالبية المستطلعين (52%) يعتبرون غانتس أكثر ملاءمة لمنصب رئيس الوزراء من رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو (32%).

وارتفعت نسبة غانتس هذا الأسبوع بـ 2% مقارنة بالاستطلاع السابق، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع نسبة التأييد له بين الذين صوتوا لحزب "يش عتيد" في انتخابات 2022 (من 85% الأسبوع الماضي إلى 94% في الاستطلاع الحالي).

ويبدو أيضا أن غالبية الإسرائيليين (57%) يعتقدون أن أهالي المحتجزين يفعلون الشيء الصحيح بتكثيف إجراءاتهم الاحتجاجية. في المقابل، يعتقد 29% فقط أنهم لا يعملون بشكل صحيح، ولم يكن لدى 14% رأي في هذا الشأن.

المصدر: "معاريف"