رئيس الأركان الأسبق للجيش الإسرائيلي: أدعو نتنياهو للاستقالة وأنتم لستم جزءا من الحل لأنكم المشكلة

دعا رئيس الأركان الأسبق للجيش الإسرائيلي دان حالوتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى الاستقالة.

وخلال مظاهرة في منطقة قيسارية، قال دان حالوتس: "نتنياهو، أنت تعرف البيانات، 80% من الجمهور يريد رؤيتك تطير".

وأضاف حالوتس: "أنتم لستم جزءا من الحل، لأنكم المشكلة"، متابعا: "من هذه المرحلة، أدعو غادي آيزنكوت ( رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وعضو مجلس الحرب الحالي) وغانتس إلى التوقف عن دعم فشل نتنياهو.. فلا تكونا ورقة تين لأهوائه. اتركا الحكومة اليوم، وادعوا بصوت عالٍ لتغيير الحكومة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عائلات الرهائن الإسرائيليين لدى "حماس" نظمت اعتصاما الليلة الماضية أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شمال تل أبيب، للمطالبة بتحرير الرهائن.

وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفقد دعم المشرعين الأمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشكل سريع.

وفي وقت سابق، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اعتقاده بأنه "يجب الحفاظ على الحكومة الحالية"، معتبرا أن "الذهاب للانتخابات سيكون عدم مسؤولية ويضر إضرارا شديدا بالجهود الحربية".

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ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم السادس بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

المصدر: "يديعوت أحرونوت" + RT